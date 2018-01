CASTEL CASTAGNA – Grande successo di pubblico anche per la terza edizione della Casa di Babbo Natale a Castel Castagna che, durante il mese di apertura fino allo scorso 6 gennaio, ha registrato un flusso costante di visitatori da tutto l’Abruzzo e dalle regioni limitrofe, arrivando a sfiorare le 50mila presenze: “La baita ampliata e rinnovata è piaciuta tantissimo – commenta con soddisfazione la sindaca di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis –, le scuole sono venute mattina e pomeriggio e moltissimi i visitatori da fuori Regione, soprattutto Lazio e Marche, che si sono appositamente organizzati con pullman gran turismo. Voglio ringraziare tutti quanti hanno consentito con il loro impegno la perfetta riuscita di questa manifestazione che è ormai diventata un brand territoriale: il Consorzio Bim, le scuole, gli amministratori e consiglieri comunali, le associazioni del territorio e gli studenti dell’Istituto Di Poppa-Rozzi di Teramo, che hanno assicurato con grande professionalità le attività di accoglienza e animazione all’interno della casa per tutta la durata delle festività”. L’attrazione quest’anno è stata segnalata anche da numerosi siti e blog, a carattere regionale e nazionale, specializzati in viaggi e itinerari per famiglie. 19 visite